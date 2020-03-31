Жители Крыма возмущены откровенной спекуляцией на коронавирусе: маски есть, но у спекулянтов

Жители Крыма возмущены откровенной спекуляцией на коронавирусе: одноразовых масок в официальной продаже нет уже несколько недель, сотрудники больниц заявляют, что им приходится шить маски самостоятельно, но в Интернете регулярно появляются объявления об оптовой продаже дефицитного товара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня об одном из таких случаев сообщили главе Крыма Сергею Аксенову:

«Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Сегодня Вконтакте, в сообществе Доска объявлений Раздольное, опубликованы объявления о продаже медицинских масок, да в таких количествах (опт от 10 000 шт) по 37 руб и второе объявление (от 50 шт по 40 руб, привезут домой). У меня возникает вопрос: в аптеках маски не купить, а тут в таких количествах Откуда???!!!» – написала крымчанка на личной странице Аксенова в Facebooke. Глава Крыма на это сообщение пока не отреагировал.

Отметим, что маски в Крыму начали шить три предприятия: но это маски из марли. Стандартные медицинские маски поступают на полуостров по линии Минпродторга РФ: в первую очередь, они должны поступать в медицинские учреждения, организации соцзащиты и МВД, а потом – в аптеки. Аксенов неоднократно заявлял, что в ближайшее время в Крым должны прийти 3 млн медицинских масок.

Возможно, уже пришли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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