В Крыму снова ожидаются заморозки: объявлено экстренное предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ночью и утром 1, 2 и 3 апреля в степных и предгорных районах Крыма и в Симферополе на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 4 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

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