Крым закрывает автобусное сообщение с другими регионами, муниципальный транспорт переходит на особый график

Республика Крым закрывает автобусное сообщение с другими регионами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по 5 апреля включительно автобусы в Краснодарский край ходить не будут. Кроме того, с 1 по 14 апреля прекращается автобусное сообщение с Севастополем.

Муниципальный транспорт в населенных пунктах Крыма будет ходить по особому графику:

«Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения, – сообщили в министерстве транспорта РК. – С 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 – по фактическому пассажиропотоку с интервалом движения не более 40

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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