Севастополь уходит в режим всеобщей самоизоляции

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о всеобщей самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанам предписано не покидать места проживания (пребывания), «за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом».

Разрешено выходить на улицу для приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Развожаев уточнил, что 1 апреля будет переходным днем: штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7(8692) 227-227.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 31.03.20

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