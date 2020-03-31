В Севастополе вырубили целую рощу краснокнижного можжевельника, уничтоженный участок находится на территории сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, об инциденте сообщили жители села Терновка.

На место выехали инспекторы отдела охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира, а также сотрудники полиции. Зафиксирован незаконный снос краснокнижных видов можжевельника на площади около 4 га.

«В результате обследования обнаружено уничтожение 668 экземпляров растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя. Такая массовая вырубка краснокнижных растений у нас в Севастополе впервые. Будет произведен расчет ущерба. По предварительным данным – это более 10 миллионов ущерб. Сейчас работаем, чтобы определить точный размер ущерба» – сообщил заместитель начальника «Севприроднадзора» Вадим Писляк.

Кроме того, на значительной части участка можжевельник переработан в щепу. Работы проводились с применением техники.

Севприроднадзор направил запросы в Севреестр, а также заявление в МВД с просьбой возбудить уголовное дело.

Севастополь, Лиана Макоба

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