В Севастополе старушка запустила кефиром в волонтера, принесшего ей продукты

Пожилая жительница Севастополя запустила кефиром в волонтера, принесшего ей продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение добровольцев «Сердце Севастополя» включилось в работу по обеспечению всем необходимым пенсионеров, которым городские власти настойчиво рекомендовали сидеть дома.

В числе прочего, волонтеры покупают для пожилых горожан продукты. И иногда нарываются на приступы гнева со стороны «клиентов».

Так, одной из пенсионерок не понравилось, что девушка взяла кефир той марки, что она просила, но не того процента жирности. Возмущение ее было так велико, что старушка швырнула кефир в девушку и попала ей в голову.

«Девушка жива, но у нас – минус 1 волонтер», – рассказали в движении, отметив, что многие и вовсе требуют, чтобы их обеспечили бесплатными продуктами, хотя такая мера не предусмотрена.

И обратились к пожилым горожанам: «Мы хотим и должны вас сберечь, наших стариков. И нам очень трудно это сделать, когда вы на нас кричите, требуя продуктовый набор и «угрожая» своим походом в магазин , если мы его вам не привезем в течении часа. Ситуация накаляется до предела с каждой минутой.

Волонтеры готовы оказать вам помощь с покупками в магазинах, но покупки эти делать за свои деньги добровольцы не могут – у нас просто нет миллиона (ов) рублей, которые мы можем потратить на это. Мы готовы привезти вам безрецептурные бесплатные лекарства из аптеки, и так же готовы купить безрецептурные лекарства, но опять же – за ваш счет. Все по той же причине – мы обычные люди, с обычным достатком. Мы не можем (как бы нам этого не хотелось) помочь вам финансово. Продуктами мы помогаем в самых исключительных случаях и просим относиться к этому с пониманием, потому что правда есть старики, которым нечего есть. Совсем нечего. К сожалению.

Мы очень просим вас в этот непростой для нас всех период, относиться с пониманием к труду волонтеров, потому что нервные срывы (и ваши и наши) не ускоряют работу добровольцев, а наоборот, замедляют».

Севастополь, Лиана Макоба

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