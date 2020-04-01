Крым ограничивает въезд, об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня к 17 часам будет определен перечень граждан, которым разрешен въезд на полуостров.

С 0 часов 2 апреля на Крымском мосту будет установлен блокпост: досмотру подлежат все машины, следующие на полуостров. Жесткий контроль вводится в аэропорту и на железнодорожном транспорте. Подробности пока не уточняются.

Сергей Аксенов не заявлял, что в республике вводится режим всеобщей самоизоляции, но предупредил, что к нарушителям режима будут применяться жесткие меры ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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