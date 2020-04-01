Вернувшихся в Крым из-за границы, будут сразу помещать в обсерватор

Всех прибывающих в Крым из-за границы будут отправлять в обсерваторы. Об этом со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор сообщила начальник регионального ведомства Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территорию Ялтинского морского порта вошло судно под российском флагом, вернувшееся из Греции. На борту находились двое граждан России – обоих поместят в обсерватор. Что будут делать с другими членами экипажа, не сообщается. Но Пеньковская уточнила, что теперь в обсерватор будут отправлять всех, кто вернулся из-за рубежа.

Сейчас, по данным министерства здравоохранения РК, в обсерваторах находятся 13 человек, большинство из них – это нарушители режима самоизоляции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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