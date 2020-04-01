Лукашенко наложил запрет на вывоз из Белоруссии лука и чеснока

В Белоруссии, где до сих пор не объявлен карантин, а само слово «коронавирус» является едва ли не запретным, граждане страны, из-за дефицита других средств профилактики, расхватали весь лук и чеснок. Также на государственных продовольственных складах угрожающе сократились запасы гречки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о запрете на вывоз ряда продовольственных товаров сообщает сайт Совета министров Республики Беларусь.

Запрет на экспорт вводится сроком на три месяца.

«Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», – говорится в сообщении белорусского совмина.

Напомним, ранее Александр Лукашенко посоветовал белорусам предохраняться от коронавируса «банькой» и полевыми работами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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