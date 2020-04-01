Успеть до полуночи: Крым уходит на карантин

Крым уходит на карантин по коронавирусу. Об этом сегодня сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карантинные мероприятия вводятся с 0 часов 2 апреля: соответствующие документы обещали опубликовать сегодня в течение дня, но пока они не появились.

Между тем, до 6 апреля прекращены работы на всех стройках Крыма. А в полночь на Крымском мосту появятся блокпосты, которые будут досматривать все автомобили, въезжающие на полуостров. Кстати, список тех, кого будут пропускать через мост должны были подготовить до 17 часов, но пока на официальном сайте правительства он тоже не опубликован.

Тем временем, в соцсетях пишут, что торговцы, особенно из восточных регионов полуострова, сегодня массово рванули в Краснодарский край полнить запасы продуктов: заработать собираются на разнице цен.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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