Не выходи из комнаты: крымчанам запретили покидать места проживания

Пожилым и больным жителям Крыма запрещено выходить из дома. Совсем. Всем остальным можно ходить за продуктами и вынести мусор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес измнения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

До 14 апреля 2020 года крымчанам в возрасте старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания (их перечень указан в приложении 2 к указу), не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничение не распространяется на руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. Доказывать свою незаменимость придется справкой по форме, указанной в приложении 3.

Всем остальным крымчанам предписано с 3 апреля по 6 апреля 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров и услуг первой необходимости, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и выноса отходов до ближайшего места их накопления.

Разрешается передвижение по территории Республики Крым, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством (нужна будет соответствующая справка).

С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки устанавливается социальная дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением легковым такси.

Кстати, перевозкам посвящен отдельный раздел. Так, со 2 по 14 апреля 2020 года перевозки, связанные с отправлением грузов из Республики Крым, а также перевозки грузов в пределах Республики Крым осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией – отправителем по форме, утвержденной правительством РК.

Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений.

Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

Полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа

легковыми такси вместимостью более 5 мест (с учетом места водителя). Такси меньшей вместимостью работают в обычном режиме на основании выданных министерством транспорта Республики Крым разрешений на осуществление соответствующей деятельности.

Полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту «Керчь – Анапа – Керчь», пригородные поезда по территории Республики Крым буду делать по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток.

Полностью ограничить пассажирские перевозки на морском транспорте.

Полный текст документа можно посмотреть на официальном портале правительства РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.20

Только для избранных: в Крыму начался закрытый парад тюльпанов (ФОТО). / Успеть до полуночи: Крым уходит на карантин. / Крымчанина обвинили в работе на коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»