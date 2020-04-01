ДНР изолировалась от ЛНР

Между двумя народными республиками Донбасса решили оставить действующим лишь один таможенный пост из четырёх.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», об этом сообщили в пресс-службе министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

По-видимому, сокращение переходов связано с необходимостью более надёжного контроля и выявления потенциальных носителей коронавируса, следующих из одной республики в другую.

О сроках приостановки работы постов не сообщается.

Между тем, в ДНР выявлен второй заражённый коронавирусом. В Луганской народной республике подтверждён один носитель.

Тем временем Мониторинговая миссия ОБСЕ на всякий случай вывела из ДНР и ЛНР часть своих сотрудников, несмотря на то, что в находящейся под контролем Киева части Донбасса зарегистрировано уже семь человек, заражённых новым видом коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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