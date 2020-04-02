На Южном берегу Крыма продолжают принимать туристов

В Большой Ялте проведут тотальную проверку отелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на строгий запрет бронировать места и размещать постояльцев в объектах туристической сферы, на ЮБК продолжают селить в гостиницы туристов.

«Здравый смысл перекрывается купюрами», – прокомментировала ситуацию руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула: если на территории полуострова в течение последних двух суток не зарегистрировано ни одного случая заболевания, это не значит, что ситуация стабилизировалась:

«Прогнозируется рост заболеваемости. Новые случаи обязательно будут», – заявила Пеньковская.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.04.20

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