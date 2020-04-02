В Крыму задержаны сторонников террористов

В Крыму задержаны сторонники международной террористической организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю выявили двух уроженцев стран Средней Азии, которые собирались через третьи страны выехать на территорию Сирии, чтобы примкнуть к боевикам.

Сообщается, что мужчины 1997 и 1999 годов рождения приобрели камуфляжи, медикаменты, заказали такси по маршруту «Симферополь – Краснодар», приобрели билеты на автобус «Краснодар – Тбилиси» и билеты на рейс «Тбилиси – Стамбул». Из столицы Турции они намеревались добраться до территории Сирийской Арабской Республики.

Оба задержанных отправлены под стражу сроком на два месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.04.20

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