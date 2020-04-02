В Днепре выкопали несколько сотен могил для жертв коронавируса

В Днепре подготовлено шестьсот могил для умерших от коронавируса. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в Днепропетровской области подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом, однако в городе для приема больных перепрофилируются сразу 3 больницы.

«Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки (!) теперь закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия.

Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн.

Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных.

Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему, – написал Филатов в Facebooke. – На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков.

В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров».

Днепр, Платон Ефимчук

Днепр. Другие новости 02.04.20

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