Вместе с пистолетами и шлангами: из охваченного коронавирусом украинского райцентра сбежал оператор единственной заправки

Городок Монастыриск Тернопольской области, охваченный эпидемией Covid-19, лишился единственной газовой автозаправочной станции.

Оператор приказал работникам закрыть заправку и бежать подальше из райцентра. Между тем, подавляющее количество местных автовладельцев и муниципальный транспорт заправляются именно газом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с тревожным обращением к областным и центральным властям обратился мэр Монастыриска Андрей Старух, кстати, тоже заразившийся коронавирусом.

«Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастыриске осложняется не только инфекцией Covid-19, а и панической реакцией на нее.

Так, несмотря на разрешение работать автозаправкам, в райцентре закрылась единственная газовая заправка. Жители общины мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости выкачали...

Где теперь заправляться автомобилям? Каким образом обеспечивать жизнедеятельность? Как привезти лекарства, средства защиты и продукты питания? Прошу принять соответствующие меры», – призвал Старух.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.04.20

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