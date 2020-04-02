«Маски где?» На Украине устроили погром в Госрезерве

В Киеве напали на главный офис Государственного агентства резерва Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром более 20 человек ворвались на режимный объект, воспользовавшись тем, что в здание входил один из сотрудников. На просьбу охраны не нарушать режим карантина и покинуть помещение, они категорически отказались. Вызванный на место патруль полиции зафиксировал только нарушение запрета собираться больше 10 человек.

После отъезда патрульных нападавшие пытались ворваться в кабинеты Госрезерва и даже, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства.

При этом, возмущаются представители ведомства, все нападавшие были без средств индивидуальной защиты: «В результате захвата был изуродован государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу ведомства, поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы».

Кстати, нападавшие объяснили свое поведение: якобы они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.

В Госрезерве Украины заявляют, что передал все 9 млн 986 тыс масок министерству здравоохранения, которое занимается их распределением. Отправились ли погромщики из Госрезерва в Минздрав, не сообщается.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.04.20

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