Украинцев призвали надеяться только на себя

Власти Украины не способны обеспечить безопасность страны во время эпидемии коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По её мнению, нет никаких шансов, что нынешняя власть сможет нормальным образом организовать противодействие эпидемии.

«Я бы хотела сказать что-то обнадеживающе, но вынуждена подтвердить, что выживание украинцев – это дело самих украинцев. Рассчитывать на власть не приходится. Мне очень жаль, но нам нужно будет подать руку помощи друг другу и просто пережить этот чудовищный период, сделав для себя выводы.

Я смотрю на которую по счету неделю дичайших, конвульсивных, безответственных действий власти и понимаю, что шансов нет. Вот нет шансов, они просто не могут обеспечить безопасность, надлежащие поставки», – заявила Лукаш.

По её словам, из государственного резерва накануне эпидемии на Украине, при назначенном Зеленским экс-премьер-министре Алексее Гончаруке, исчезли огромные запасы средств защиты, антисептиков и масок. Они продавались странам, где уже начались массовые заболевания, несмотря на запрет со стороны Совбеза страны.

«Ответственность тех, кто продавал во время фактически массовых заболеваний в мире средства защиты и антисептики и маски, ответственность тех, кто разворовывал государственный резерв.

У нас, невероятно, тысячи литров антисептика исчезли за последние годы. И никто никого не привлечет к ответственности, потому что два последних руководителя государственного резерва – это выкормыши Абрамавичуса (премьер при Петре Порошенко)... Вы понимаете, что у нас есть люди с индульгенцией? Это соросятня и порохоботня (окружение Гончарука и Абромавичуса, соответственно, – прим. «НД»)», – резюмировала юрист.

Напомним, на вечер 2 апреля на Украине официально подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом нового типа. 22 человека погибли.

Симферополь, Валентин Карамазов

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