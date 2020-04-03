В Крыму подтверждены еще два случая коронавируса

В Крыму подтверждены еще два случая заражения коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вновь заболевшие – это крымчанин, вернувшийся из Москвы, куда он ездил на заработки, и москвич, приехавший в Крым к родственникам. Оба прибыли самолетами. Один из заболевших из аэропорта добирался до Керчи автобусам, сейчас Роспотребнадзор разыскивает его попутчиков. Те, кто контактировал с заболевшими в самолетах, установлены.

В целом, в Республике Крым официально зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом, два из них – это те, кто заразился на территории полуострова от инфицированных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.04.20

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