Крым не досчитается минимум 1 млн туристов

Крым в текущем году не досчитается минимум 1 млн туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Как уже сообщал «Новый День», основной поток туристов, заехавших в Крым до запрета на туристическую деятельность, должен покинуть полуостров до 6 апреля. После этого загрузка мест размещения составит около 3% – это те, кому разрешено закончить лечение.
При этом фиксируются случаи нового размещения туристов. Так, за минувшие сутки в Ялте обнаружен мини-отель, не прекративший принимать постояльцев, кроме того жители Москвы разместились в частном секторе, забронировав жилье через интернет.
Нарушителей привлекут к ответственности. Правительство РК начало мониторить сайты бронирования, чтобы пресекать подобные факты.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.04.20
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