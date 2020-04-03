Деньги закончились: в Крыму в разы выросло число обращений в соцслужбы

Число обращений в социальные органы Республики Крым за сутки увеличилось в 5 раз. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попросить помощи могут все одиноко проживающие крымчане в возрасте 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, входящими в группу риска. Таким гражданам можно рассчитывать на бесплатную доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости (но подразумевается, что непосредственно за товары люди платят сами).

По словам Константинова, все чаще поступают просьбы не о бесплатной доставке, а бесплатных продуктах: «У людей закончились деньги», – резюмировал Константинов.

Симферополь, Лиана Макоба

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