Позаботьтесь о себе сами: правительство Крыма объяснило, где взять маски

Правительство Крыма объяснило жителям полуострова, как решить проблему со средствами самозащиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане продолжают жаловаться на отсутствие масок в аптеках. В правительстве Крыма признали: маски в аптечные сети, действительно, не поступают, но зато они есть в торговых сетях. Каким образом маски попадают к торговцам и почему нельзя наладить снабжение масками государственных аптек, в правительстве предпочитают не уточнять.

Зато настоятельно рекомендуют шить маски самостоятельно: «Они необходимы для выхода в магазины и места общего пользования», – подчеркивают чиновники.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.04.20

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