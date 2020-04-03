В Севастополе ситуацию со спецпропусками довели до абсурда

В Севастополе умудрились создать очередь из желающих получить пропуск для передвижения по городу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявив в городе режим строгой самоизоляции, власти решили ввести спецпропуска для тех, кто вынужден в этот период. Процесс оформления пропусков получился непростой: сначала предприятия, обеспечивающие жизнеобеспечение города, должны подать заявку на электронный ящик единой дежурно-диспетчерской службы, дождаться ответа, заполнить присланные формы и выслать обратно. И после этого ждать, когда ЕДДС выйдет на связь, чтобы согласовать время получения пропусков.

В итоге получилось, как всегда: приехавшие за пропусками образуют очереди, что в условиях эпидемии крайне нежелательно.

«Нашими «великолепными» административными усилиями сегодня ввели эту ситуацию в состояние абсурда. Все меры, о которых лично я говорил в последнее время – распинаюсь, людям объясняю, – фактически девальвировали», – признал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отметим, что пока выдали чуть более четверти запланированных пропусков.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 03.04.20

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