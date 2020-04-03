Экс-начальница крымского МУПа «увела» у родной конторы более 1 млн рублей

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальницы отдела симферопольского муниципального унитарного предприятия «Железнодорожный жилсервис».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с августа 2016 по август 2019 года женщина заключила 31 фиктивный договор по обслуживанию домов, расположенных на вверенной территории. Договоры оформлялись с ее родственниками или знакомыми. А сами работы были уже выполнены ранее силами сотрудников предприятия или теми, кого направляли в МУП на исправительные, обязательные или принудительные работы.

В результате муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей, из которых около 1 миллиона было присвоено экс-начальницей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в значительном размере.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.04.20

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