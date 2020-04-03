Предприниматели Севастополя получили возможность увольнять сотрудников без выходных пособий

Предприниматели Севастополя получили возможность увольнять сотрудников без предупреждения и выходных пособий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастопольская торгово-промышленная палата начала выдавать справки об обстоятельствах, связанных с принятием региональными властями мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: ситуация признана обстоятельством непреодолимой силы.

«Борьба с коронавирусом является обстоятельством непреодолимой силы. А в рамках гражданских правоотношений данный фактор может быть рассмотрен как для отсрочки, так и для отмены платежа (по договору), – цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Марию Литовко. – Севастопольская торгово-промышленная палата выдаёт соответствующую справку о том, что данный фактор является обстоятельством непреодолимой силы».

Безусловно, чиновники хотели как лучше: далеко не все арендодатели согласны идти на уступки арендаторам, вынужденно свернувшим бизнес.

Но у этой «медали» есть обратная сторона: согласно пункту 7 статьи 83 Трудового кодекса трудовой договор с работником может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений. И в этом случае выходное пособие для работника не предусмотрено. Форс-мажор – и есть то чрезвычайное обстоятельство, возникшее не по воле сторон.

Кончено, работники могут с этим не согласится и пойти в суд, и тогда работодателю придется доказывать законность подобного увольнения – вот тут справка о форс-мажоре и может пригодиться.

Севастополь, Илья Пелехов

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