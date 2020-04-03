Очередь без дистанции, нет мыла и летает герпес: как лечат и живут в Симферополе в режиме изоляции (ФОТО)

Несмотря на режим строгой самоизоляции, введенный в Крыму, обращение за экстренной врачебной помощью остается исключительным случаем, когда его можно нарушить. Однако в самих медучреждениях Симферополя не идет речи ни о рекомендации не собираться «больше трех», ни о соблюдении дистанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГАУЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр» работают и взрослое и детское отделения – принимают пациентов «по острой боли». Обращений не так много, как в обычные дни, но их число «компенсируется» тем, что и количество работающих медработников сокращено.

В детском отделении в две смены работает один терапевтический кабинет, хирургия и кабинет анестезии – по одному специалисту и одной медсестре. В результате в коридоре 6 на 3 метра сегодня скопилась целая очередь маленьких пациентов с родителями, некоторые не с одним.

В среднем, ожидание приема затягивалось на час. Пациенты мирно сидели на совмещенных по трое креслах без всякой дистанции, дети общались, родители тоже. Некоторым требовалось удаление зуба у хирурга. Но по существующим правилам даже при очевидном вердикте визита к терапевту не избежать. А после него новая очередь – уже в другой кабинет. На возмущение родителей о долгом и болезненном ожидании, ведь речь идет все-таки о детях «с острой болью», врачи заявляли, что «те, кто пришел к восьми утра, уже сидят дома, пьют чай» (диалог состоялся около 13.00 – прим. РИА «Новый День»). Под конец приема «тех, кто на удаление», решили быстренько оформить всех разом, даже не осматривая. Но вынуждены были сдаться под давлением родителей: «А как же без осмотра? Откуда мы знаем, действительно ли нужно удалять. А зачем мы тогда сидели под вашим кабинетом больше часа? А как вы будете писать, какой зуб удалять, если даже не смотрели ребенка?»

Интересно, что родителей, пришедших без маски, медработники пугали даже не короновирусом, а тем, что «а вдруг здесь герпес, например, летает». Отметим, что еще в начале марта проблема «летающего герпеса» никого не беспокоила. При этом ни бахил, ни дезинфецирующих средств для пациентов на стойке регистратуры и в коридоре, ни даже банального мыла в туалете отделения не водится.

Напомним, что с 3 по 6 апреля согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова жителям республики запрещено выходить из дома, за исключением все того же обращения к врачу, похода в ближайший магазин за продуктами и выгула собаки. Однако улицы крымской столицы не обезлюдили.

В пятницу, 3 марта, по дорогам Симферополя ездят машины, по набережной Салгира прогуливаются горожане, некоторые совершают пробежки. Вход в парки закрыт настолько формально, что попасть в них не является проблемой.

Единственный встреченный патруль сотрудников полиции в районе площади Куйбышева почему-то заинтересовался пожилым мужчиной с пакетом продуктом и почему-то в двух метрах от аптеки, в которую тот, по всей видимости, и собирался заглянуть.

Симферополь, Оксана Мурзина

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