Несмотря на запрет на работу объектов туристической сферы до 1 июня, туристы продолжают приезжать в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки по Крымскому мосту на территорию полуострова въезжает 1,2 – 1,4 тысячи автомобилей. Вчера, например, 25% из них отправились в Симферополь, 27% – в Ялту, по 9% – в Алушту, Евпаторию, Феодосию и Судак.

Проверки, проведенные правительством РК, показали, что некоторые средства размещения продолжают бронировать места. Выявлено 6 таких отелей, после проверки 5 из них брони отменили, в 1 заявили, что бронируют только командировочным.

Кроме того, выявлен отель, продолживший заселять гостей. Это оказались апартаменты «Магнолия» в Мисхоре. Хозяйку привлекли к ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.04.20

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