Крымчан обязали сидеть дома до 30 апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в собственный указ №63-У от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поправкам, крымчане старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, указанные в приложении 2, не должны не покидать места проживания (пребывания) до 30 апреля. Исключения составляют случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Остальные жители республики до 30 апреля тоже должны оставаться дома, но имеют право выходить за продуктами, лекарствами, а также выгуливать собак.

Кроме того, разрешено адвокатам следовать к месту оказания юридической помощи. В целом перечень имеющих право работать существенно расширен: в него вошли нотариусы, всевозможные организации АСПК и строительной сферы, предприниматели, оказывающие ритуальные услуги и так далее.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.04.20

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