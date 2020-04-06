Крым переходит на дистанционное обучение: у части школьников дома нет компьютера

В крымских школах закончились каникулы: теперь юным крымчанам придется осваивать технологии дистанционного обучения.

Как уже сообщал «Новый День», всеобщий карантин в РК продлен до 30 апреля – соответствующий указ подписал накануне глава республики Сергей Аксенов. В числе прочего в документе говорится, что все образовательные учреждения, за исключением детских садов, переводят на удаленный режим работы и дистанционное обучение.

Правда, выяснилось, что 7,8% учеников рискуют выпасть из образовательного процесса, так как у них дома банально нет компьютера или нет возможности подключиться к интернету. За время каникул проблему отчасти удалось решить, однако школьников, не имеющих возможности выйти на дистанционное обучение осталось достаточно много. По сломам министра образования РК Валентины Лаврик, им придется работать с учебником и общаться с учителем по телефону.

Кроме того, оказалось, что далеко не все учителя перешли на электронные журналы и дневники – они продолжат вести документацию в бумажном виде, а потом переносить все данные в сеть.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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