В Крыму выявлен еще один случай коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», диагноз подтвержден у крымчанина, вернувшегося из Мексики. Мужчина летел через Москву, из Симферополя приехал в Ялту. Сейчас он госпитализирован, его контакты отрабатываются.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 06.04.20
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