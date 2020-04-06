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Понедельник, 6 апреля 2020, 10:13 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму выявлен еще один случай коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диагноз подтвержден у крымчанина, вернувшегося из Мексики. Мужчина летел через Москву, из Симферополя приехал в Ялту. Сейчас он госпитализирован, его контакты отрабатываются.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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