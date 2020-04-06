В Крыму падает спрос на жилье, но на снижение цен можно не надеяться

Цены на жилье в Крыму не будут снижаться, даже несмотря на падение спроса. Об этом сегодня заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого квартала 2020 года спрос на жилую недвижимость на полуострове уже сократились на 10% – 15%. И, в связи с коронавирусом, эта тенденция в ближайшее время сохранится.

Однако, по словам Кабанова, это «не говорит о том, что цены будут падать». По его мнению продавцы будут удерживать уровень цен из-за обесценивания рубля. Кроме того, предположил чиновник, подрастет стоимость стройматериалов на внутренних рынках.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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