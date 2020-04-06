В Крыму водитель премиум-автомобиля пытался сбежать от полиции и улетел на кладбище

В Крыму водитель дорогой иномарки, убегая от полиции, улетел на кладбище.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, вовремя патрулирования улиц и в селе Горностаевка Ленинского района сотрудники ДПС заметили автомобиль Audi А8 без номеров. Сотрудники полиции включили сирену и мигалку и бросились в погоню. Неоднократные требования остановиться водитель игнорировал, пытался скрыться от погони, петляя по темным извилистым улицам на скорости более 100 км в час.

В результате иномарка повредила ограждения нескольких дворов и, наконец, влетела в столб ограждения местного кладбища. Автомобиль получил значительные механические повреждения. 35-летний водитель задержан. Он оказался пьян что называется в стельку.

Ему грозят лишение права управлять транспортными средствами и солидные штрафы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.04.20

Иран заявил, что ПВО страны сбила украинский Боинг в полном соответствии с инструкциями. / Украина возобновила интенсивные обстрелы Донбасса. / На Украине схватили поджигателя Чернобыльской зоны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»