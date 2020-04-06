В Крыму в отсутствие туристов нашли новых виновников всех бед

Коронавирус разделил жителей Крыма на «своих» и «понаехавших».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отсутствие туристов крымчане нашли новых виновников всех бед – это гастарбайтеры, приехавшие на полуостров работать. Многие из них, работая на стройках, в торговле или сфере услуг, сейчас остались без работы, а, значит, и средств к существованию. Деньги у них заканчиваются, а владельцы снимаемого жилья в их положение входить не хотят и выгоняют за неуплату на улицу. Такие приезжие сейчас забрасывают соцсети просьбами о помощи, но поддержки не находят.

Их называют нелегалами и штрейкбрехерами (это те, кто отказывается от забастовки и идет работать вместо бастующих – прим. РИА «Новый День») и обвиняют в том, что они не платят налоги и рассчитывают на крымский бюджет и что именно из-за них в Крыму такие низкие зарплаты при высоких ценах. На вопросы типа: а платят ли налоги крымчане, сдающие жилье, предпочитают не отвечать.

Достается и тем, кто трудоустроен официально и, соответственно не может быть обвинен в неуплате налогов. К ним претензии более серьезные: занимают места крымчан и получают, якобы, более высокую зарплату.

Обвиняют «понаехов» и в санкциях, и в нетрепетном отношении к крымчанам со стороны «материковых». При этом многие из нетерпимых к приезжим сами в свое время работали в других регионах.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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