Зеленский не устаёт молиться за Джонсона – исписал страницу в Твиттере

Президент Украины Владимир Зеленский уже дважды за неполные двое суток выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого поместили в реанимацию в связи с резким ухудшением здоровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о своём пожелании британскому премьеру «бороться и побеждать» украинский президент написал в Твиттере.

«Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье», – написал Зеленский.

Напомним, Борис Джонсон две недели боролся с заболеванием, вызванным коронавирусом, в собственном кабинете на Даунинг-стрит. Однако накануне врачи срочно перевели его в госпиталь в палату интенсивной терапии.

Свой первый твит с пожеланиями Джонсону скорейшего выздоровления Зеленский уже публиковал в понедельник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.20

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