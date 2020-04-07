В Крыму зафиксирован новый случай коронавируса

В Крыму зафиксирован новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанка ездила в Москву в гости к дочери. «Вернулась с инфекцией», – резюмировал глава РК Сергей Аксенов.

Женщину госпитализировали еще 3 апреля. 4 близких и 6 дальних контактов уже отработаны – все результаты отрицательные. Власти разыскивают таксиста, который вез женщину из аэропорта.

Всего под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом находятся 2 тысячи 900 человек. Из 21 человека с подтвержденным диагнозом лечение продолжают 16.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.04.20

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