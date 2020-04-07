В Крыму прогнозируют резкий рост безработицы

В Крыму ожидают резкий рост безработицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в РК официально зарегистрированы 6 тысяч 130 безработных. Ожидается, что по итогам апреля эта цифра существенно увеличится.

При этом возможности найти новую работу после эпидемии у крымчан не так много: если в Симферополе на одного ищущего работу сейчас приходится 11 вакансий, в Ялте – 8, то в сельских районах – 0,5. И после эпидемии ситуация, очевидно, ухудшится.

Власти обещают помощь тем, кто из-за коронавирса потеряет работу или бизнес. Но многие крымчане работают в теневом секторе, то есть неофициально. И им – как работникам, так и работодателям рассчитывать на поддержку не стоит. Учитывая, что крымские работодатели не торопятся регистрировать свои организации на официальном портале, в тени работает если не большинство, то существенная часть крымского бизнеса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.04.20

В Крыму направлены в суды 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. / В Крыму зафиксирован новый случай коронавируса. / Экс-губернатор Севастополя устроил скандал в аэропорту Ижевска. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»