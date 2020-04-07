Улыбаемся и машем: на Украине нашли способ, как бороться с нарушителями режима самоизоляции

На Украине нашли способ, как бороться с нарушителями 14-дневного карантина. Речь идет о тех, кто вернулся из-за границе и должен соблюдать режим жесткой самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», далеко не все согласны сидеть дома круглосуточно. Мысль о том, что они могут быть инфицированы и заразить других людей, их не волнует. Поэтому за вернувшимися из-за границы решили установить тотальный контроль.

Как сообщил вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, таким гражданам придется установить на телефон специальное мобильное приложение. В течение дня человеку будут присылать до 10 push-сообщений. В ответ нужно будет немедленно сделать селфи – в этот момент геолокация будет определять место нахождения человека.

Если не отреагировать на push-сообщение, это будет считаться нарушением режима, и человека привлекут к ответственности.

Помимо вернувшихся из-за границы, доказывать таким образом свою добропорядочность придется людей, лечащимся от коронавируса дома, и тем, у кого есть подозрение на инфекцию.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших на Украине составляет 1 тысячу 462 человек, прирост за сутки составил 143 инфицированных. 45 человек умерли.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.04.20

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