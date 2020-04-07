В Крыму снова будет морозно

В Крыму снова ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ночью и утром 8, 9 и 10 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до минус 6 градусов Цельсия.

В связи с этим существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а также цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, а также вероятность аварий на объектах ЖКХ и энергетики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.04.20

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