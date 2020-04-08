Генерал МВД: Полиция РФ приняла до 20 тысяч профессиональных кадров из Украины после Майдана

Объявленная украинскими властями реформа МВД в рамках тотальной люстрации после госпереворота 2014 года привела к тому, что страна лишилась первоклассных милицейских кадров, в том числе, работников уголовного розыска и профессиональных следователей.

Позже все они пополнили МВД РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областных администраций, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

«Почему я против всех реформ? Потому что ни одна реформа в Украине не прижилась...

Сегодня там (в полиции Украины) страшный некомплект, про это МВД тихо молчит. То есть, если что будет, то некому что-то делать. Те, кто знал и что-то в этом понимал, они уже давно люстрированы, уволены», – отметил Москаль.

«Я не открою тайну, что все, кого уволили, знаете, где нашли себе работу? В РФ. По моим данным, от 15 до 20 тысяч там работает уволенных работников милиции. Особый спрос на работников уголовного розыска, по борьбе с наркотиками и следователей. У нас не хватает, потому что у следователей вот такая куча дел, и они не знают, что приоритет, что давать в суд и так далее», – приводит «Политнавигатор» слова украинского генерала .

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.20

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