В Крыму резко подорожал борщ

В Крыму резко подорожал так называемый борщевой набор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на картофель, лук, морковь, свеклу и капусту начали расти с 3 апреля и нас сегодняшний день превышают мартовский уровень в 1,5 – 2 раза.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин считает, что рост может быть вызван стоимостью хранения сельхозпродукции, так как далеко не у всех производителей хранилища, а те, кто предоставляет их в аренду, берут 30 – 80 копеек за килограмм в месяц. «Стоимость хранения за полгода достигает 5 рублей», – сообщил Рюмшин. Однако это не объясняет рост цены на «борщевой набор» почти в 2 раза.

Кстати, по данным крупнейшей крымской сети супермаркетов, объем продаж за первую неделю апреля сократился на 70%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.20

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