В Крыму подтвержден еще один случай коронавируса

В Крыму за сутки подтвержден один случай коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 2 апреля приехал из Японии, режим самоизоляции не нарушал.

Сейчас в РК под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 3 тысячи человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.20

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