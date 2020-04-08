В Крыму подтвержден еще один случай коронавируса

В Крыму за сутки подтвержден один случай коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 2 апреля приехал из Японии, режим самоизоляции не нарушал.
Сейчас в РК под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 3 тысячи человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.04.20
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