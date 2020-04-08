Всех прибывших в Севастополь из Москвы и Петербурга отправили в жесткий карантин

Всем приезжающим в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга придется провести две недели на карантине. Соответствующий указ врио губернатора Михаила Развожаева опубликован на официальном сайте городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прибывшие из указанных регионов должны первым делом сообщить о себе на горячую линию городского департамента здравоохранения по телефону 8-800-5-800-800 и городского отдела управления Роспотребнадзора по РК, а также Севастополю по телефону 8-978-919-11-28.

И после этого обеспечить себе режим самоизоляции на дому в течение 14 дней, а именно «не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест. Тех, у кого нет возможнсти изолироваться дома, будут направлять в обсерватор.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.04.20

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