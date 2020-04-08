В Киеве приговорили к 13 годам украинского полковника, освобождённого из плена в Донбассе

Полковник Вооружённых сил Украины Иван Безъязыков, который с 2014 года находился в плену у ополченцев и в 2016 вернулся на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами, приговорён к 13 годам тюрьмы за «госизмену».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Шевченковском районном суде украинской столицы.

По версии следствия, Безъязыков за время пребывания в плену якобы вступил в ряды российской разведки.

Полковника обвиняют в сборе и передаче секретной информации и личном участии в допросах украинских военнопленных.

Кроме того, ему вменяют «создание террористической группировки».

Суд над Безъязыковым длился с августа 2017 года. Задержан он был в декабре 2016 года следователями СБУ «по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ».

Украинскому полковнику вынесли подозрение «в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации)».

Родственники бывшего кадрового офицера разведки ВСУ утверждают в комменатриях украинским СМИ, что Безъязыков не совершал ни одного из тех преступлений, в которых его обвинила СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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