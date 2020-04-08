Украинцы перестали платить за коммунальные услуги

В ЖКХ украинских городов столкнулись с валом неплатежей со стороны жильцов. Оставшиеся без работы в жёстком карантине граждане откладывают последние деньги на еду и отказываются оплачивать коммунальные услуги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что даже в относительно «благополучном» Киеве отказ населения от платежей подскочил на 20%.

«Люди звонят и говорят, что вот по телевизору сказали, что можно не платить... То есть, даже если закончится карантин, им сначала нужно заработать хоть что-то. И то, не факт, что сразу нам понесут. Мы находимся в самом конце «пищевой цепочки» – люди сначала купят продукты и лекарства, закроют все свои потребности, а потом вспомнят о коммуналке. Тем более, что отопительный сезон уже закончился», – цитирует «Страна.УА» представителя теплокоммунэнерго.

По словам главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Олега Попенко, в других регионах неплатежи увеличились на 30%.

«Если продолжится такая же тенденция с платежами, это может привести к разбалансировке и так шаткой системы ЖКХ. Коммунальные службы будут генерировать убытки, а потребители продолжат накапливать долги. В первую очередь пострадают небольшие ЖЭКи, которые не смогут оказывать услуги по обслуживанию жилого фонда и которые будут бросать дома, фактически оставляя потребителей без услуг», – тревожится Попенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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