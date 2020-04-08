В Ялте снова зовут на помощь народное ополчение

В Ялте могут ввести особый противопожарный режим: случаи возгорания в лесах в последнее время участились.

Как уже сообщал «Новый День», с 30 марта все крымские леса закрыты для посещения: в течение 21 дня вход и въезд в лесные массивы запрещен. Но это мало кого останавливает. Так, только за сутки на территории муниципалитета произошли два крупных пожара (в районе Массандры и на Боткинской тропе) и масса небольших возгораний.

В рамках особого противопожарного режима предполагается поднять штрафы для нарушителей в 3 раза. При этом составлять протоколы будет разрешено сотрудникам лесхоза и лесоохраны. А на помощь им отправят волонтеров, казаков и народное ополчение.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 08.04.20

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