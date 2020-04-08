В Крыму давний знакомец Константинова и Аксенова «всплыл» в бюджетном учреждении и делает интересные закупки

Скандально известный соратник спикера Госсовета Крыма Константинова и оппонент главы РК Аксенова «всплыл» в бюджетном учреждении и делает интересные закупки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководители крымских здравниц уверены, что для них ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлятся недолго.

На своих официальных сайтах большинство санаториев вывесили скромные таблички: «В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 года о прекращении деятельности санаторно-курортных учреждений и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, санаторий приостанавливает прием и размещение Гостей с 28 марта по 1 июня 2020 года. С 1 июня мы будем рады Вас принять на санаторно-курортное лечение».

При этом некоторые здравницы, рекламируют услуги, которые оказывали и прежде, но теперь напирают на «профилактику вирусных инфекций», намекая на их особую целебность в настоящий момент. «Обманчивая погода, сезон гриппа и простуд (это реклама июньских туров – прим. РИА «Новый День»), а в этом году и новые угрозы», – это санаторий «Мрия» за дополнительные 1-1,5 тыс руб в день предлагает пребывание в соляной камере и укол полиоксидония.

Санаторий «Гурзуфский» тоже готов бронировать номера прямо сейчас, но с заездом после 1 июня. Любезная барышня уговаривает долго не думать: на первый месяц лета уже, якобы, передвинули свои заявки те, кто собирался в Крым в апреле и мае. Кроме того, утверждает она, курортная отрасль Крыма в этом году переориентировалась на внутренний туризм (по всей видимости, в прошлые годы в Гурзуф атаковали толпы ныне больных иностранцев). Из-за этих факторов цены могут вырасти в ближайшие дни, предупреждает барышня.

При этом санаторий, несмотря на отсутствие в данный момент туристов, «Гурзуфский» тоннами закупает продукты. Причем, документация, вывешенная на сайте госзакупок, составлена так умело, что вычленить цены одного продукта невозможно. Отдельными лотами прописаны только говяжья вырезка по 860 руб/кг, и яйца куриные в скорлупе – по 6 руб 93 коп за штуку – дороже, чем в рознице.

Возможно, такая предусмотрительность связна с тем, что документацию о проведении закупок подписывает сам директор санатория – Сергей Донич, фигура в Крыму весьма известная.

В украинские времена он был министром здравоохранения Крыма, в политической карьере поднялся до должности первого вице-спикера Верховного совета автономии при бессменном спикере Владимире Константинове.

Но после событий Крымской весны в отношениях депутатов что-то разладилось, на осенние выборы 2014 Донича в правящую партию не взяли, он выдвинулся от заведомо непроходных «Патриотов России».

В утешение он получил место ректора Крымского федерального университета, в состав которого, вопреки отчаянным протестам, сумел включить свой родной Медицинский университет.

Но и во главе КФУ у Донича что-то пошло не так. Сначала он не заметил, что на факультете крымско-татарской и восточной филологии Таврической академии КФУ организовали вечер памяти денщика-эсэсовца Дженгиза Дагджи. Потом заговорили об отсутствии объекта по организации оздоровления студентов, провале реализации ФЦП и непонятно куда потраченных деньгах.

Скандал получился затяжным и громким: отставки Донича требовали не только студенты, но и глава Крыма Сергей Аксёнов, которому Донич дерзил: не вы, мол, меня назначали, не вам снимать. Летом 2017 года ректора все же уволили.

Но уже в апреле 2018 года Донич был назначен директором санатория «Гурзуфский», подчиняющегося Управлению делами президента РФ. Приказа о назначении найти в открытом доступе не удалось, дежурный юрист управления запрос принял, но, вопреки обещанию, так и не перезвонил.

Теперь «Гурзуфский» делает интересные закупки. И речь не только о еде. Никакая из прочих здравниц Крыма не провела закупку с длинным названием: «Услуги, направленные на поиск Потребителей, заинтересованных в заключении договора на оказание Услуг с ФГБУ «Санаторий «Гурзуфский» (Учреждение), в соответствии с условиями Учреждения, осуществлять организацию, в том числе реализацию от своего имени Услуг Учреждения на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых физическим и юридическим лицам по прейскурантам, утвержденным Учреждением для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Гурзуфский».

И теперь некий агент-посредник, продавая от своего имени путевки в санаторий Управления делами президента, не только получает вознаграждение за оказанные услуги: «20% от цены Услуг, оказанных Учреждением Клиентам, направленных Агентом», но и еще без малого 1 млн руб, получил просто так, даже если никого в санаторий не направит.

Единственным участником и, соответственно, победителем конкурса стало ООО «Подмосковные вечера». Оно зарегистрировано вскоре появления Донича в Гурзуфе 9 в ноябре 2018 года), имеет уставный капитал 10 тыс руб и единственного работника – гендиректора Елену Дзуцеву. Интересно, что больше ни в каких тендерах «Вечера» не участвовали.

Кстати, в советские годы санаторий «Гурзуфский» принадлежал Минобороны СССР. Руководили им отставные военные в высоких чинах. До Донича, например, директором был экс-командующий морской пограничной охраны Украины вице-адмирал Игорь Алферьев (в украинской базе юрлиц он до сих пор числится директором госпредприятия «Санаторiй «Гурзуфський»).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.04.20

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