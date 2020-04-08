На Украине обязали селян выставлять пасхальные куличи за калитку и прятаться

В праздник Пасхи жители украинских сёл будут обязаны выставлять куличи за ворота и возвращаться во двор, а местный священник освятит их, останавливаясь у каждой хаты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято на встрече Всеукраинского совета церквей.

В городах батюшки будут освящать куличи только в пекарнях или в магазинах до прихода покупателей.

Среди других антикоронавирусных правил празднования – проведение священниками служб в медицинских масках без прихожан.

С прихожанами будут проведены дистанционные разъяснительные беседы с просьбой не собираться на службы, а смотреть трансляцию дома по телевизору.

Кроме того, руководители христианских церквей Украины договорились составить списки бездомных и строго определить места для их угощения.

Для одиноких, слабых здоровьем и малообеспеченных организуют адресный пасхальный обход с соблюдением всех мер предосторожности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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