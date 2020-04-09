В Крыму расширили список следящих за соблюдением мер безопасности и профилактики коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил перечень исполнительных органов госвласти РК их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о невыполнении предусмотренных законодательством «обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнении требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения».

Если раньше протоколы за подобные нарушения составляли сотрудники полиции, то теперь к ним присоединились представители республиканского подразделения МЧС. А точнее – сотрудники отдела надзорной деятельности управления природной и техногенной безопасности, сектора подготовки должностных лиц и обучения населения управления гражданской защиты, отдела планирования мероприятий гражданской защиты, отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Статус вновь уполномоченных разный – от руководителей отделов до консультантов.

Им поручено следить за соблюдением мер безопасности, введенных в связи с коронавирусом, на предприятиях и в организациях – носят ли работники маски, соблюдают ли социальную дистанцию, дезинфицируют ли помещения и так далее. В случае выявления нарушений предприятия могут оштрафовать или закрыть на 3 месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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