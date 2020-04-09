Всех, прибывающих в Крым, обяжут уйти на 14-дневный карантин

Все прибывающие в Крым обязаны уйти на 14-дневный карантин. Соответствующий указ главы РК будет подписан сегодня в течение дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это касается всех – и крымчан, и тех, кто по каким-либо причинам приехал на полуостров. В аэропорту Симферополь, пунктах пропуска и блокпосту на съезде с Крымского моста всем прибывающим будут вручаться уведомления о необходимости сообщить о себе на горячие линии минздрава и Ропсотребнадзора и уйти в режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Покидать эти места в течение 14 дней им будет запрещено.

Отметим, что ежедневно в Крым по мосту въезжает до 1,5 тысяч машин (за минувшие сутки – более 1 тысячи 600). В аэропорту Симферополя в течение сегодняшнего дня ожидается прибытие 6 рейсов – по одному из Санкт-Петербурга и Сочи и четыре из Москвы.

Симферополь, Лиана Макоба

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