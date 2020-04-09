Крым и Севастополь оказались в нижней половине рейтинга регионов России по комфортности городской среды

Крым и Севастополь оказались в нижней половине рейтинга регионов России по реализации федерального проекта (ФП) «Формирование комфортной городской среды».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлен Минстроем РФ по итогам 2019 года. 84 региона оценивали по 35 критериям. В числе прочего учитывались нормативная база, процент исполнения ФП, доля объектов, благоустроенных исключительно за счет средств субъекта и муниципалитетов (или иных источников финансирования), доля проектов, реализованных с трудовым участием граждан, наличие негативных публикаций о реализации ФП в СМИ.

Крым и Севастополь набрали одинаковое количество баллов – 51 из 132 возможных и оказались на одной строчке – 28-ой из 41-ой. Отметим, что ближайший сосед полуострова – Краснодарский край набрал 60 баллов и расположился на 19-м месте.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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